ЄС вимагає від TikTok змінити стрічку рекомендацій через небезпеку для користувачів

Європейська комісія оприлюднила попередні висновки розслідування проти соцмережі TikTok, яке триває майже три роки (з лютого 2024 року). Регулятори встановили, що алгоритми платформи затягують користувачів у так звані "кролячі нори" потенційно небезпечного контенту, що серйозно шкодить психічному здоров'ю людей.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними європейських регуляторів, система рекомендацій TikTok неодноразово підсовує людині відео на теми, якими вона раніше цікавилася, зокрема ролики про проблеми із психікою, депресивні стани та невдоволення власним тілом.

У висновках зазначено, що постійний перегляд таких матеріалів провокує тривожність, почуття суму, знижує самооцінку та погіршує наявні розлади харчової поведінки.

Через це Єврокомісія рекомендувала компанії ByteDance переробити головну персоналізовану стрічку "Для вас" (For You). Зокрема, регулятори вимагають зважати на прямі вподобання глядачів і припинити використовувати тривалість перегляду відео як сигнал для нав'язування схожого контенту.

Загроза багатомільярдних штрафів

Перевірка проводиться в межах європейського Закону про цифрові послуги (DSA). Спеціалісти вивчають механізми, які роблять додаток залежним: нескінченне гортання, автозапуск відео та відбір рекомендацій. Окремо голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала плани взагалі заборонити соцмережі для молодших підлітків.

Наразі TikTok отримав можливість офіційно відповісти на претензії регуляторів та запропонувати зміни до роботи сервісу. Якщо Єврокомісія в підсумку визнає порушення закону, компанії загрожує штраф у розмірі до 6% від її річного світового виторгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз активізував розслідування проти соціальної мережі TikTok у межах Закону про цифрові послуги (DSA). Єврокомісія звинуватила платформу в недотриманні стандартів безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів.