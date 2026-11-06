ЕС требует от TikTok изменить ленту рекомендаций из-за опасности для пользователей

Европейская комиссия обнародовала предварительные выводы расследования против соцсети TikTok, которое длится почти три года (с февраля 2024 года). Регуляторы установили, что алгоритмы платформы затягивают пользователей в так называемые "кроличьи норы" потенциально опасного контента, что серьезно вредит психическому здоровью людей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным европейских регуляторов, система рекомендаций TikTok неоднократно подсовывает человеку видео на темы, которыми он раньше интересовался, в частности ролики о проблемах с психикой, депрессивные состояния и недовольство собственным телом.

В выводах указано, что постоянный пересмотр таких материалов провоцирует тревожность, чувство грусти, снижает самооценку и ухудшает расстройства пищевого поведения.

Поэтому Еврокомиссия рекомендовала компании ByteDance переработать главную персонализированную ленту "Для вас" (For You). В частности, регуляторы требуют учитывать прямые предпочтения зрителей и прекратить использовать продолжительность просмотра видео в качестве сигнала для навязывания подобного контента.

Угроза многомиллиардных штрафов

Проверка проводится в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Специалисты изучают механизмы, делающие приложение зависимым: бесконечное пролистывание, автозапуск видео и отбор рекомендаций. Отдельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала планы вообще запретить соцсети для младших подростков.

TikTok получил возможность официально ответить на претензии регуляторов и предложить изменения к работе сервиса. Если Еврокомиссия в итоге признает нарушение закона, компании грозит штраф в размере до 6% ее годовой мировой выручки.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз активизировал расследование против социальной сети TikTok в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Еврокомиссия обвинила платформу в несоблюдении стандартов безопасности и конфиденциальности для несовершеннолетних пользователей.