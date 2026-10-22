Владелец Politico предложил выкупить европейское подразделение TikTok у китайской ByteDance

Глава и совладелец немецкого медиагиганта Axel Springer Матиас Депфнер выступил с инициативой выделить европейское подразделение соцсети TikTok из собственности китайской ByteDance и предложил участие своей компании в соответствующем соглашении.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным издания, медиамагнат, купивший в начале года британское издание The Daily Telegraph за 575 млн фунтов стерлингов, озвучил это предложение во время ланча в берлинской штаб-квартире с послом США во Франции Чарльзом Кушнером — отцом зятя Дональда Трампа Джареда.

Депфнер предлагал повторить для Европы модель США, где американский бизнес платформы оценили в $14 млрд и создали совместное предприятие с инвесторами, включая корпорацию Oracle Ларри Эллисона, для контроля над данными и алгоритмами.

Встреча формально была посвящена борьбе с антисемитизмом в социальных сетях, на ней присутствовали депутаты Бундестага, журналисты и эксочельщик Центрального совета евреев Германии.

Депфнер публично называл TikTok "одной из самых опасных пропагандистских машин для распространения экстремистского контента" и заявлял, что сервис должен быть либо запрещен, либо продан "демократическим акционерам".

Реакция в Евросоюзе и позиция ByteDance

Инициатива Депфнера не нашла поддержки: представители технологического направления Еврокомиссии встретили идею без энтузиазма, а в китайской ByteDance заявили, что это "абсолютная выдумка, которая даже не стоит комментариев".

В то же время, в самом холдинге Axel Springer подтвердили приверженность Депфнера американскому сценарию для Европы и готовность присоединиться к такому соглашению.

Контакты с Кушнером также продемонстрировали стремление Депфнера наладить прямые каналы связи с окружающими Трампа — даже несмотря на то, что в прошлом месяце Белый дом лишил доступа журналистов Politico через их критические материалы. Ранее магнат уже проводил переговоры с руководительницей аппарата президента США Сьюзи Уайлз и вручил премию Axel Springer инвестору Питеру Тилю.

Поскольку план отделения не сработал, ведущие немецкие медиа-холдинги Bild и Welt недавно все же создали собственные официальные страницы в TikTok, объяснив это невозможностью игнорировать ключевой канал распространения новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец TikTok привлек рекордный кредит на $29,6 млрд для развития искусственного интеллекта, когда китайский гигант ByteDance получил финансирование от почти 30 банков, увеличив первоначальный размер ссуды с 20 миллиардов долларов из-за ажиотажного спроса кредиторов.