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Владелец TikTok привлек рекордный кредит на $29,6 млрд для развития искусственного интеллекта

TikTok
Владелец TikTok привлек рекордный кредит на $29,6 млрд для развития искусственного интеллекта

Китайский технологический гигант ByteDance, владеющий платформами TikTok и Douyin, привлек кредит на сумму 29,6 миллиарда долларов США от почти 30 банков. Ажиотажный спрос кредиторов позволил компании увеличить первоначальный размер ссуды с 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Координаторами трехлетнего кредита стали Citigroup и JPMorgan, а более 60% общего объема финансирования предоставили китайские банки. Также в соглашении принимают участие финучреждения из США, Европы и Сингапура.

Условия соглашения и направления инвестирования

Кредитная линия открыта на три года с возможностью продления еще на два года:

  • Редкий необеспеченный статус: заем необеспечен, то есть ByteDance не предоставляет под залог собственные активы или акции, что свидетельствует о высоком доверии кредиторов к платежеспособности компании;
  • Использование средств: официально финансирование привлечено на общие корпоративные цели, однако средства будут направлены на развитие направления искусственного интеллекта за пределами Китая;
  • Дата-центры и мощности: компания выступает гарантированным покупателем мощностей новых дата-центров в Юго-Восточной Азии, а также вела переговоры по закупке чипов для инференса у Iluvatar CoreX и Baidu для конкуренции с глобальными гиперскейлерами.

В последний раз ByteDance выходила на международный долговой рынок в сентябре 2024 года, привлекая 10,8 млрд долларов от около 20 банков.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец TikTok планирует привлечь рекордный кредит в 20 миллиардов долларов под ИИ. Конгломерат ByteDance вел переговоры с банками по синдицированной ссуде, которая должна была стать крупнейшим международным привлечением в истории компании.

Автор:
Максим Кольц

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