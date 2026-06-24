Власник TikTok планує залучити рекордний кредит на 20 мільярдів доларів під ШІ

Китайський технологічний конгломерат ByteDance Ltd., який володіє популярною платформою TikTok, веде попередні переговори з банками щодо залучення синдикованого кредиту на суму близько 20 млрд доларів. Ця позика може стати найбільшим міжнародним фінансовим залученням в історії компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

ByteDance розглядає кредит терміном на три роки з можливістю пролонгації до п'яти років. Головна мета масштабного залучення капіталу — фінансування глобальної експансії у ​​сфері штучного інтелекту на тлі жорсткої конкуренції з американськими технологічними гігантами.

Цього року ByteDance планує збільшити свої капітальні витрати до $70 млрд для розширення власних дата-центрів та іншої інфраструктури, необхідної для роботи ШІ-моделей. За сприятливих економічних умов наступного року ця цифра може зрости до $100 млрд. Для порівняння, чотири найбільші американські компанії (Amazon, Alphabet, Microsoft та Meta) сумарно планують витратити на ШІ-інфраструктуру до $725 млрд цього року.

Порятунок для азійського банківського ринку

Запланований кредит від ByteDance, разом із нещодавньою мостовою позикою SoftBank на $40 млрд для інвестицій в OpenAI, став рідкісним великим проєктом для азійських банків. Наразі фінансовий ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону переживає застій: обсяги кредитування в доларах, євро та єнах упали на 20%, опустившись до 16-річного мінімуму у $61 млрд.

Попереднього разу власник TikTok виходив на міжнародний борговий ринок у 2024 році, залучивши $10,8 млрд через консорціум із понад 20 китайських та міжнародних банків, серед яких були Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan.

Хоча ByteDance тривалий час вважається одним із найперспективніших кандидатів на проведення масштабного IPO, керівництво компанії не поспішає виходити на біржу. Замість цього конгломерат оптимізує внутрішню структуру.

Протягом останнього року ByteDance повністю закрив свій ігровий напрямок, вивільнивши ресурси для концентрації на двох ключових пріоритетах — соціальних мережах та штучному інтелекті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник TikTok купуватиме ШІ-чипи у китайських розробників для заміни американських технологій. Через жорсткі санкційні обмеження з боку США, ByteDance змушений шукати альтернативу дефіцитним мікросхемам Nvidia і наразі веде переговори про закупівлю великих партій процесорів із шанхайським стартапом Iluvatar CoreX та компанією Baidu.