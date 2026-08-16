Binance блокує російські криптосервіси через нові санкції ЄС

Binance припинить обробляти транзакції з 14 криптоплатформами, які потрапили під нові санкції Євросоюзу проти Росії. Біржа також блокуватиме операції з пов'язаними з ними криптогаманцями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Binance.

Обмеження пов'язані з 21-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, ухваленим 23 липня. Євросоюз заборонив транзакції з 14 криптоплатформами за межами ЄС, які, за даними європейської влади, допомагають обходити санкційні обмеження.

Для частини сервісів обмеження вже набули чинності 13 серпня. Йдеться про A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance.

Ще для 11 платформ заборона почне діяти 23 серпня:

Rapira;

Aifory Pro;

ABCeX;

WhiteBird;

NoOnecrypto;

Tradex;

Monease;

BitPapa;

Exnode та Exnode Pay;

HTX;

EXMO.

Binance заявила, що більше не оброблятиме транзакції за участю цих сервісів. Обмеження також можуть застосовуватися до криптогаманців, які біржа визначить як пов'язані з підсанкційними платформами. На час перевірки доступ до операцій із такими гаманцями може бути обмежений.

Для користувачів це означає, що перекази коштів між Binance та зазначеними сервісами можуть бути заблоковані, а операції з пов'язаними адресами — потрапити на додаткову перевірку.

Binance оголосила про вихід із російського ринку у вересні 2023 року та продала місцевий бізнес криптобіржі CommEX. Після цього платформа продовжувала обслуговувати обмежену кількість російських користувачів із дотриманням санкційних вимог.

Нагадаємо, 23 липня Євросоюз ухвалив 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Крім криптосервісів, обмеження охопили банки, фінансові установи, нафтові доходи та судна російського "тіньового флоту".