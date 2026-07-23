21-й пакет санкцій ЄС: під ударом банки, тіньовий флот і виробники дронів

21-й пакет санкцій Європейського Союзу спрямований передусім проти російського фінансового сектору, криптовалютних сервісів, нафтових доходів, тіньового флоту та підприємств військово-промислового комплексу. До переліку внесли 218 нових позицій — 48 фізичних осіб і 170 організацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

У фінансовому секторі ЄС заморожує активи та забороняє надавати кошти 94 російським банкам і великим фінансовим установам, а також одній важливій фігурі в банківській системі РФ.

Крім того, заборону на транзакції поширили ще на 33 російські кредитні та фінансові установи. Також під обмеження потрапили киргизький банк, пов’язаний із використанням російської системи передачі фінансових повідомлень, і ще три неросійські банки, які, за даними ЄС, допомагали обходити санкції.

Окремий блок стосується криптовалют. ЄС поширив заборону на транзакції на 14 платформ криптовалютних послуг, розташованих у Грузії, Панамі, ОАЕ, на Маршаллових островах, у Киргизстані та Білорусі.

Також ЄС уперше запроваджує можливість повністю забороняти послуги, пов’язані з криптоактивами, для третіх країн, якщо розміщені там платформи допомагають Росії обходити європейські санкції.

В енергетиці пакет передбачає призупинення автоматичного коригування механізму обмеження ціни на російську нафту до 15 липня 2027 року. У ЄС пояснюють це необхідністю стримувати нафтові доходи Росії в умовах нестабільної ситуації на ринку.

ЄС також розширив санкції проти тіньового флоту РФ. До списку додали ще 41 судно — на додачу до 632 уже підсанкційних. Обмеження стосуються танкерів, які допомагають обходити механізм цінової стелі, підтримують енергетичний сектор РФ, перевозять військову техніку для Росії або вивезене з України зерно.

Під санкції також потрапили 8 організацій і одна фізична особа, пов’язані з екосистемою тіньового флоту. Серед них — компанії, що працюють в інтересах російських нафтових гігантів, а також уперше крюїнгове агентство, яке надає підтримку цьому флоту.

Окремо ЄС ударив по нафтовому сектору. До санкційного списку внесли 18 організацій і одну особу, зокрема:

три нафтопереробні заводи в Росії;

великий білоруський НПЗ;

компанію, створену для продажу білоруських нафтопродуктів у Росії;

п’ятьох нафтотрейдерів, які порушували заборону на купівлю російської сирої нафти та нафтопродуктів.

ЄС також створює можливість забороняти операції з окремими НПЗ у Росії та третіх країнах, якщо вони переробляють російську нафту чи нафтопродукти. У межах цього підходу через шість місяців має запрацювати заборона на операції з грузинським нафтопереробним заводом у Кулеві, який торгує та переробляє російську нафту.

Під обмеження також потрапили два російські порти та чотири російські аеропорти. Крім того, ЄС запроваджує обов’язок повідомляти про продаж танкерів для перевезення ЗПГ і створює можливість нових обмежень на продаж таких суден російським громадянам та компаніям.

Ще один напрям — російський військово-промисловий комплекс. До списку внесли 56 осіб і компаній, пов’язаних із російським ВПК. Із них 37 позицій безпосередньо стосуються виробництва та ланцюгів постачання далекобійних безпілотників.

Також 51 нову організацію додали до переліку тих, на кого поширюються суворіші експортні обмеження на товари та технології подвійного використання. Частина цих компаній розташована у третіх країнах, зокрема в Китаї, Гонконгу, Індії, Казахстані, Киргизстані, Туреччині та ОАЕ.

За даними ЄС, вони допомагали Росії обходити експортні обмеження, зокрема щодо мікроелектроніки, верстатів із числовим програмним керуванням та обладнання для обробки напівпровідників.

У торгівлі ЄС розширив заборону на експорт товарів і технологій, які може використовувати російська військова промисловість. Йдеться, зокрема, про нікелеві й берилієві порошки, окремі метали та сплави, матеріали для аерокосмічного й оборонного секторів, а також товари для безпілотників.

До списку таких товарів входять наземне допоміжне обладнання для БпЛА, системи перешкод і перехоплення, системи запуску, серводвигуни та системи зупинки польоту для дронів і ракет.

ЄС також запровадив додаткові імпортні обмеження на товари, які приносять Росії суттєві доходи. Серед них — мідні, нікелеві, свинцеві та дорогоцінні руди, необроблений цинк, окремі хімічні сполуки, скляні вироби, штучні перли та автомобільні запчастини.

Окремо до санкцій потрапили 7 ключових гравців золотодобувного сектору, одна велика алмазна компанія, а також кілька організацій у гірничодобувній та металургійній галузях.

Пакет також створює основу для повної заборони в’їзду до ЄС для чинних і колишніх військових російських збройних сил та інших формувань, які беруть участь у війні проти України. Рада ЄС окремо визначить, коли ця заборона почне діяти.

Крім того, ЄС запровадив санкції проти 8 осіб, яких пов’язує з поширенням російської воєнної пропаганди. До списку також внесли генерал-майора, причетного до катувань, страт і наруги над тілами українських військовослужбовців, зокрема військовополонених.

Частину заходів поширили і на Білорусь. Йдеться про обмеження, аналогічні російським, зокрема заборону на імпорт товарів, які приносять значні доходи Білорусі, та експортні обмеження для товарів, пов’язаних із військовою промисловістю.

Нагадаємо, сьогодні вранці посли країн-членів Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, «тіньового флоту» та військової промисловості РФ. Крім того, ЄС продовжив дію чинної граничної ціни на російську нафту ще на рік.