Росія намагається стерти кордон між Росією та окупованими територіями, МЗС України відреагувало

Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також між окупованим Кримом і окупованою частиною Херсонської області. У МЗС України розцінюють це як черговий крок Росії для адміністративної інтеграції захоплених українських територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення МЗС України.

Як зазначили у відомстві, у російських проєктах наказів скасування прикордонних зон пояснюють "включенням" тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Фактично йдеться не про повну відмову від прикордонного контролю, а про його перенесення на зовнішні межі окупованих територій. Таким чином Росія намагається включити захоплені регіони у власну адміністративну систему та прибрати внутрішні бар'єри між ними і територією РФ.

У МЗС наголошують, що такі рішення не змінюють міжнародно визнаних кордонів України та правового статусу окупованих територій. Автономна Республіка Крим, Севастополь, а також окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишаються територією України.

У відомстві розглядають заплановане рішення ФСБ як частину політики адміністративного включення окупованих територій у російську систему управління. Скасування прикордонних зон має створити всередині РФ видимість відсутності кордону із захопленими українськими регіонами, однак не матиме впливу на їхній міжнародно-правовий статус.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Володимир Путін підписав закон, який дозволив окупаційній владі вилучати житло на ТОТ, зокрема у Донецькій, Луганській, Запорізькій