Россия пытается стереть границу между Россией и оккупированными территориями, МИД Украины отреагировало

Федеральная служба безопасности РФ планирует отменить приграничные зоны на участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины, а также между оккупированным Крымом и оккупированной частью Херсонской области. В МИДе Украины расценивают это как очередной шаг России для административной интеграции захваченных украинских территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, в российских проектах приказы отмены приграничных зон объясняют "включением" временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Фактически речь идет не о полном отказе от пограничного контроля, а о его переносе на внешние границы оккупированных территорий. Таким образом, Россия пытается включить захваченные регионы в собственную административную систему и убрать внутренние барьеры между ними и территорией РФ.

В МИД отмечают, что такие решения не изменяют международно признанные границы Украины и правовой статус оккупированных территорий. Автономная Республика Крым, Севастополь, а также оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области остаются территорией Украины.

В ведомстве рассматривается запланированное решение ФСБ как часть политики административного включения оккупированных территорий в российскую систему управления. Отмена приграничных зон должна создать внутри РФ видимость отсутствия границы с захваченными украинскими регионами, однако не повлияет на их международно-правовой статус.

Напомним, в декабре 2025 года Владимир Путин подписал закон, разрешивший оккупационным властям изымать жилье на ТОТ, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской.