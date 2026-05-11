Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Наличный курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий: зафиксированы очередные рейсы в Египет

зерно
Россия вывозит краденое зерно в Египет / Depositphotos

Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий через порты Мариуполя и Севастополя, используя ложные документы. Украина зафиксировала новые факты вывоза зерна в Египет.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Укринформу".

По его словам, погрузка зерна происходит в закрытых портах оккупированных Мариуполя и Севастополя. Чтоб легализовать продукт, Россия употребляет схему с подделкой деклараций.

В начальных документах местом отправления указывают русские порты (к примеру, Темрюк). Однако после выхода судна в море декларации "магическим образом" меняются – конечным пунктом становятся египетские порты Эль-Дехейла или Александрия.

"Например, российские суда Alfa-1 и Irkutsk (ранее Alfa M) загрузились непосредственно в оккупированном Мариуполе и изменили легенду маршрута уже на ходу, чтобы скрыть происхождение зерна. При этом Irkutsk уже находится под украинскими санкциями и под официальным арестом в рамках уголовного производства в Украине. транспортировало в этот же период украинское зерно из Севастополя в Александрию", – отметил Власюк.

Однако изменение документов не меняет реальности, это ворованное зерно, вывезенное из оккупированных Россией территорий Украины.

В настоящее время украинские органы устанавливают реальные маршруты судов вопреки фальсифицированным данным в морских реестрах.

Напомним, 30 апреля израильская компания Tzantziper отложила разгрузку российского судна с краденой пшеницей в порту Порт Хайфы после заявлений Украины о возможном происхождении груза с оккупированных территорий.

Автор:
Татьяна Бессараб