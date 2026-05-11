Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий: зафиксированы очередные рейсы в Египет

Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий через порты Мариуполя и Севастополя, используя ложные документы. Украина зафиксировала новые факты вывоза зерна в Египет.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Укринформу".

По его словам, погрузка зерна происходит в закрытых портах оккупированных Мариуполя и Севастополя. Чтоб легализовать продукт, Россия употребляет схему с подделкой деклараций.

В начальных документах местом отправления указывают русские порты (к примеру, Темрюк). Однако после выхода судна в море декларации "магическим образом" меняются – конечным пунктом становятся египетские порты Эль-Дехейла или Александрия.

"Например, российские суда Alfa-1 и Irkutsk (ранее Alfa M) загрузились непосредственно в оккупированном Мариуполе и изменили легенду маршрута уже на ходу, чтобы скрыть происхождение зерна. При этом Irkutsk уже находится под украинскими санкциями и под официальным арестом в рамках уголовного производства в Украине. транспортировало в этот же период украинское зерно из Севастополя в Александрию", – отметил Власюк.

Однако изменение документов не меняет реальности, это ворованное зерно, вывезенное из оккупированных Россией территорий Украины.

В настоящее время украинские органы устанавливают реальные маршруты судов вопреки фальсифицированным данным в морских реестрах.

Напомним, 30 апреля израильская компания Tzantziper отложила разгрузку российского судна с краденой пшеницей в порту Порт Хайфы после заявлений Украины о возможном происхождении груза с оккупированных территорий.