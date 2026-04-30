Угроза санкциями сработала: израильский импортер отказался от российского судна с зерном

Порт Хайфы
Израильский импортер отложил разгрузку судна в порту Хайфы из-за риска санкций / AFP

Израильская компания Tzantziper отложила разгрузку российского судна с пшеницей в порту Порт Хайфы после заявлений Украины о возможном происхождении груза с оккупированных территорий. Импортеры опасаются санкций ЕС и заявляют об отсутствии четких инструкций со стороны правительства Израиля.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Mako.

По данным СМИ, украинская сторона заявила, что груз на судне может быть зерном, незаконно вывезенным Россией с временно оккупированных территорий. После этого импортер сообщил поставщику, что не будет принимать товар и судну придется искать другой порт для разгрузки.

Израильские импортеры зерна опасаются возможных санкций и отмечают, что не получили четких рекомендаций от правительства по действиям в подобных ситуациях. Это создает дополнительную неопределенность для бизнеса, работающего с международными поставками.

Напомним, что Украина обращалась к израильской стороне с запросом об аресте российского судна , которое может перевозить зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий.

Автор:
Лариса Крупко