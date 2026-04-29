Справа про викрадене зерно: Україна звернулася до Ізраїлю із запитом про арешт російського судна

Офіс Генерального прокурора звернувся до правоохоронних органів Ізраїлю із запитом про надання міжнародної правової допомоги. Україна вимагає накласти арешт на морське судно " Панорамітис" (Panormitis) та вантаж зерна, що перебуває на борту. За даними слідства, продукція була викрадена з тимчасово окупованих територій України та завантажена після перевалки з іншого судна.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Україна просить ізраїльську сторону провести обшук, вилучити вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу. Слідчі СБУ задокументували факти незаконного заходу цього судна в закриті порти України, що є грубим порушенням національного законодавства та міжнародного морського права. Наразі судно прямує до порту Хайфа.

Досудове розслідування справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Як зазначають у відомстві, Україна продовжує системно ідентифікувати судна-порушники для притягнення причетних осіб до відповідальності.

Як зазначає Кравченко, з початку повномасштабного вторгнення РФ з окупованих територій було незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції, вартість якої перевищує 20 млрд грн.

Передісторія

26 квітня ізраїльське видання Haaretz повідомило, що судно Panormitis, яке, за її даними, перевозило зерно з окупованих територій України, очікувало на дозвіл на причалювання в Хайфі. За даними журналістів, що цього року в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії зерна з окупованої території України.

На інцидент відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга: "Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам".

Дипломат наголосив, що дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не має їх підривати. МЗС України офіційно вже викликали ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту та вимагати відповідних дій.

Раніше повідомлялося, що Єгипет більше не прийматиме зерно, експортоване Росією з тимчасово окупованих територій України.