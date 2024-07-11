В Україні арештували іноземне судно, яке незаконно вивозило зерно через окупований Крим (ФОТО)

Служба безпеки затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що у листопаді 2023 року судно «USKO MFU» під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснило захід та вихід з закритого Україною порту в Севастополі. Там судно було завантажено понад трьома тисячами тон агропродукції, призначеної для турецької компанії.

"Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України", - зазначили в СБУ.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Під час проходу через акваторію порту Рені, судно «USKO MFU» було затримано та на підставі ухвали суду на нього накладено арешт.

Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, у межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Україна затримала на Дунаї судно з зерном

Україна затримала на Дунаї судно Usko Mfu, яке зайшло в українські води після рейсу до анексованого Криму, повідомляє видання Lloyd's List.

«Влада заарештувала вантажний корабель під час його плавання через річку Дунай, звинувачуючи його в незаконному перетині національного кордону України і транспортуванні вантажів у/з окупованого Росією Севастополя», — йдеться у матеріалі.

Як зазначається, агент і брокер судна стверджують, що Usko Mfu було перехоплено військовим катером під час перебування у румунських водах, оскільки Дунай є вузькою водною артерією, а конкретна ділянка, якою йшов Usko Mfu, межує як з Румунією, так і з Україною.

Судно обшукали та команді заборонили виходити з нього. На борту завантажено ячмінь, а його пункт призначення — Суда, Греція.

Згідно з документами, арешт Usko Mfu відбувся за запитом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Загарбники вивозять українське зерно

Нещодавно російські окупанти вивезли з тимчасово окупованої Донеччини понад 80 тисяч тонн українського зерна нового врожаю.

Від початку року загарбники здійснили понад 15 вивезень викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій України до Росії через порт Маріуполя.

Викрадення українського зерна з тимчасово окупованих територій здійснюються під керівництвом російських військових та місцевих колаборантів.

Протягом 2023 року російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій приблизно 5 мільйонів тонн зерна. За квотною системою, створеною російською владою, російські експортери вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн зерна, вартістю 6,2 мільйона євро.

Також у травні 2024 року Офіс Генерального прокурора України повідомив про розслідування незаконного привласнення Росією понад 1 700 тонн української сільськогосподарської продукції.