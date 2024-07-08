Росія розпочала вивезення українського зерна нового врожаю з окупованої Донеччини

Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованої Донеччини понад 80 тисяч тонн українського зерна нового врожаю. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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З початку року окупанти здійснили понад 15 "рейсів" з викраденим українським збіжжям з тимчасово окупованих територій України до Росії, використовуючи порт Маріуполя.

Зазначається, що викрадення українського зерна з тимчасово окупованих територій здійснюються під керівництвом російських військових та місцевих колаборантів.

Також активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до електронної пошти Захарія Джіоєва, високопосадовця російського агентства, відповідального за вивезення вкраденого зерна, що підтверджує причетність російської влади до цих злочинів.

Нагадаємо, після оголошення анексії чотирьох областей України, російський уряд ухвалив постанову № 2535, яка встановила квоти на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій,надаючи митні пільги, та визначила механізм для експорту цієї продукції.

Протягом 2023 року російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій приблизно 5 мільйонів тонн зерна. За квотною системою, створеною російською владою, російські експортери вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн зерна, вартістю 6,2 мільйона євро.

Вивезене з Херсонщини зерно експортувалося до Азербайджану, Туреччини, Сирії та Ірану, а горох з окупованого Криму — до Іспанії. Російська компанія "Сім-Транс Груп" експортувала пшеницю до Азербайджану, отримавши дозві" на вивезення 2 200 тонн пшениці та меслину з області за квотами.

Також у травні 2024 року Офіс Генерального прокурора України повідомив про розслідування незаконного привласнення Росією понад 1 700 тонн української сільськогосподарської продукції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com