Apple залучила $7,5 млрд на викуп власних акцій попри падіння ринку

Американська компанія Apple отримала 7,5 мільярда доларів, випустивши на ринок власні надійні облігації. Інвестори активно розкуповували цінні папери компанії, попри загальний спад на американських біржах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Попит виявився величезним: інвестори хотіли викупити папери на суму близько 31 мільярда доларів, що більш ніж учетверо перевищило підсумковий обсяг позики.

Продаж відбувся одразу після того, як інші технологічні гіганти США випустили свої борги на 50 мільярдів доларів. Головний американський індекс S&P 500 впав на 4,4%, найбільше падіння за півтора року, через побоювання, що нова влада в США обмежить будівництво дата-центрів для штучного інтелекту.

За інформацією джерел, отримані мільярди Apple витратить на поточні справи, виплату дивідендів акціонерам та викуп своїх акцій з ринку.

Гроші акціонерам замість шалених витрат на штучний інтелект

Поки інші великі IT-компанії вкладають мільярди у сервери та мережі для ШІ, Apple тримається осторонь цієї гонки. Компанія робить ставку на нові споживчі пристрої, серед яких новий складаний смартфон iPhone Duo.

Саме тому інвестори довіряють Apple значно більше, ніж іншим гігантам. Щоб продати свої 10-річні облігації з виплатою у 2036 році, Apple довелося додати до базової ставки держоблігацій США лише 0,55% річних. Для порівняння, у схожих цінних паперах Microsoft ця надбавка склала 0,65%, у Meta — 1,6%, а в Oracle — 3,1%. Інвестори вимагають від конкурентів значно більших відсотків за ризики, сумніваючись, що гігантські витрати на ШІ швидко окупляться.

Як пояснив аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман, Apple вийшла за позикою скоріше через зручний момент на ринку, аніж через брак грошей, і повернення прибутку акціонерам для компанії важливіше за дорогі обчислювальні центри.

Востаннє Apple позичала гроші через облігації у травні 2025 року (тоді зібрали $4,5 млрд). Організували угоду чотири великі банки: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs та JPMorgan Chase. Сама компанія має один із найвищих світових рейтингів надійності — AA+ від агенції S&P.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple повернула собі статус найдорожчої компанії світу, обійшовши Nvidia за ринковою капіталізацією. Інвестори дедалі обережніше ставляться до технологічних компаній, які витрачають величезні суми на інфраструктуру штучного інтелекту, тоді як Apple поки утримується від таких масштабних витрат.