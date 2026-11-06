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Литва виділила 12,3 млн євро на виплати та житло для українських біженців

литва
Уряд Литви покриє витрати на українських біженців / Depositphotos

Уряд Литви ухвалив рішення спрямувати 12,3 млн євро на покриття витрат, пов'язаних із прийомом та соціальною підтримкою українців, які вимушено виїхали до країни через повномасштабне вторгнення РФ.

Як пише Dilo, про це повідомляє видання Delfi з посиланням на Міністерство фінансів та Міністерство соціального захисту та праці Литви.

Більшу частину суми — близько 12,1 млн євро — призначено для компенсації витрат за липень та вересень 2026 року. Кошти розподілять за такими напрямами:

  • 6,7 млн євро — на виплати дітям;
  • 1,8 млн євро — на соціальну допомогу;
  • 1,5 млн євро — на допомогу з оренди житла;
  • 1,1 млн євро — на соціальну допомогу та компенсацію витрат на опалення та воду.

Додатково 213 тис. євро передбачено на покриття витрат у жовтні та листопаді. Вони підуть на соціальну опіку над неповнолітніми без супроводу, одноразові виплати на облаштування й компенсацію коштів за навчання дітей.

У Мінфіні Литви пояснили, що ці кошти заздалегідь не закладали в державний бюджет, оскільки під час його формування відомство не мало змоги точно спрогнозувати фінансові потреби.

Нагадаємо, уряд Литовської Республіки ухвалив офіційне рішення про продовження дії тимчасового захисту для громадян України, які виїхали до країни через повномасштабну російську агресію. Термін дії захисту подовжено до 4 березня 2028 року.

Автор:
Тетяна Бесараб

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