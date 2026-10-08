Одна з країн ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року: що зміниться для біженців

Уряд Литовської Республіки ухвалив офіційне рішення про продовження дії тимчасового захисту для громадян України, які виїхали до країни через повномасштабну російську агресію. Термін дії захисту подовжено до 4 березня 2028 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Литви.

Цей крок дозволяє привести національне законодавство у відповідність до нещодавньої постанови Ради Європейського Союзу про пролонгацію європейського механізму тимчасового захисту.

"Війна в Україні триває, тому нам потрібно забезпечити ясність і стабільність для людей, які втекли від неї і сьогодні проживають у Литві. Продовження тимчасового захисту дає їм змогу продовжувати легально жити, працювати та будувати своє життя в Литві, доки не стане безпечно повернутися до України", — зазначив міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас.

Як відбуватиметься заміна посвідок

Департамент міграції Литви вже розпочав процес масової заміни цифрових посвідок на тимчасове проживання для українців. Нові документи видаватимуться з терміном дії до 4 березня 2028 року.

Процедура: Здійснюється на повністю безоплатній основі та не вимагає надання жодних додаткових довідок.

Оформлення: Заявки подаються через електронну міграційну систему MIGRIS .

Завершення етапу: Після подачі заявки в системі необхідно відвідати будь-який зручний відділ обслуговування Департаменту міграції за попереднім записом, щоб пред'явити оригінали документів.

За даними литовського міграційного відомства, наразі понад 52 тисячі українських біженців мають чинні посвідки на тимчасове проживання в країні на підставі тимчасового захисту.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в системі MIGRIS було зареєстровано майже 109 тисяч громадян України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Рішення стосується понад 4 млн українців, які перебувають під таким статусом у країнах ЄС.