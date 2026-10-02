Фінляндія скорочує центри для мігрантів: що зміниться для українців

Фінляндія майже вдвічі скорочує мережу центрів прийому мігрантів через зменшення кількості клієнтів. Вісім центрів або групових будинків уже закрили цього року, ще вісім планують закрити до кінця лютого. Зміни торкнуться й українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Фінської імміграційної служби.

На початку червня у Фінляндії ще працювали 30 відділень для дорослих та 13 для неповнолітніх. Зокрема, наприкінці листопада припинить роботу приймальний центр у Куопіо, який утримує Kotokunta. При цьому в місті залишаться квартири, які здають клієнтам системи прийому.

Директорка департаменту прийому мігрантів Migri Еліна Нурмі пояснила скорочення зменшенням кількості клієнтів. Шукачів притулку стало менше, кількість людей, які тікають від війни в Україні до Фінляндії, не зростає, а частина мешканців центрів переходить до муніципалітетів.

Після зміни правил послуги центрів прийому для шукачів притулку припиняються через три місяці після отримання дозволу на проживання та можливості зареєструватися в муніципалітеті.

Аналогічний тримісячний термін діє для людей під тимчасовим захистом після отримання права на проживання в муніципалітеті. За даними Migri, це стосується, зокрема, українців із тимчасовим захистом.

Мешканців центрів, які закриваються, переводитимуть на вільні місця в інших установах, якщо вони не переїдуть до муніципалітету або приватного житла. Під час переведення враховуватимуть роботу, навчання та інші зв’язки людини з громадою, хоча зберегти нинішнє місце проживання вдасться не завжди.

Клієнти також можуть самостійно винайти приватне житло. У такому разі передбачена допомога на прийом у розмірі 300 євро, однак витрати на саме проживання не відшкодовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Рішення стосується понад 4 млн українців, які перебувають під таким статусом у країнах ЄС.