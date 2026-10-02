Финляндия сокращает центры для мигрантов: что изменится для украинцев

Финляндия почти вдвое сокращает сеть центров приема мигрантов из-за уменьшения количества клиентов. Восемь центров или групповых домов уже закрыли в этом году, еще восемь планируют закрыть до конца февраля. Изменения коснутся и украинцев, находящихся в стране под временной защитой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Финской иммиграционной службы.

В начале июня в Финляндии работали еще 30 отделений для взрослых и 13 для несовершеннолетних. В частности, в конце ноября прекратит работу приемный центр в Куопио, содержащий Kotokunta. При этом в городе останутся квартиры, сдающие клиентам системы приема.

Директор департамента по приему мигрантов Migri Элина Нурми объяснила сокращение уменьшением количества клиентов. Соискателей убежища стало меньше, количество людей, бегущих от войны в Украине в Финляндию, не растет, а часть жителей центров переходит в муниципалитеты.

После изменения правил услуги центров приема для искателей убежища прекращаются через три месяца после получения вида на жительство и возможности зарегистрироваться в муниципалитете.

Аналогичный трехмесячный срок действует для людей во временной защите после получения права на жительство в муниципалитете. По данным Migri, это касается, в частности, украинцев с временной защитой.

Жителей закрывающихся центров будут переводить на свободные места в других учреждениях, если они не переедут в муниципалитет или частное жилье. При переводе будут учитываться работа, учеба и другие связи человека с общиной, хотя сохранить нынешнее место жительства удастся не всегда.

Клиенты могут самостоятельно изобрести частное жилье. В таком случае предусмотрена помощь на прием в размере 300 евро, однако расходы на проживание не возмещаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Решение касается более 4 млн украинцев, которые находятся под таким статусом в странах ЕС.