В России не знают, куда девать до 30 млн. тонн зерна после атак на порты

Остановка портов Азовского и Черного морей в результате ударов украинских беспилотников заблокировала экспорт российского зерна: десятки миллионов тонн нового урожая оказались невостребованными и рискуют пролежать в хранилищах как минимум до следующего года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Глава аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко отметил, что без покупателей останется до 20 млн. тонн зерна, что составляет около одной шестой от всего собранного урожая на середину сентября.

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства РФ по урожаю в 140 млн тонн, на экспорт должно было уйти 59 млн тонн. Если работа южных портов не возобновится, вывезти удастся всего 39 млн. тонн. Аналитик назвал ситуацию катастрофой, последствия которой проявятся в январе.

Заместитель председателя ассоциации "Народный фермер" Бабкен Испирян оценивает объемы избыточного зерна в 20-30 млн. тонн, подчеркнув, что через девять месяцев появится уже новый урожай, тогда как старый гарантированно останется нераспроданным.

Также остается нерешенной доля 4–5 млн. тонн подсолнечника нового урожая: экспорт шрота заблокирован вслед за пшеницей, а переработать весь объем в 19 млн. тонн внутренние российские заводы не могут.

Причины кризиса и обвал внутренних цен

Из-за военной эскалации порты Азовского моря и судоходство Керченским проливом прекратили работу в начале июля. В августе после ударов по Новороссийску остановились и черноморские терминалы – главные ворота для экспорта зерна.

Избыток продукции обрушил внутренние цены. На юге России тонна стоит 4–5 тысяч рублей, что вдвое меньше нескольких месяцев назад. Аграрии вынуждены реализовывать продукцию за бесценок и нести убытки. Заместитель генерального директора компании "Аэон Агро" Дмитрий Гарнов заявил о коллапсе с ценами, добавив, что производители надеются на возобновление перевозок через Азово-Черноморский бассейн во второй половине сезона.

Российские власти пытаются открыть новые маршруты через Балтийское море и Северный ледяной океан. Однако по оценкам Bloomberg они обеспечивают лишь десятую часть объемов южных портов. Генеральный директор компании "СовЭкон" Андрей Сизов подчеркнул, что экспортных маршрутов, которые могли бы заменить Черное море, в принципе нет.

Угроза банкротств и предложение остановить сев

По оценке "ПроЗерно", к концу года в России накопится до 34,8 млн. тонн переходных остатков зерна. Государственные закупки в интервенционный фонд в объеме 3 млн тонн не способны решить проблему.

В этих условиях поднимают вопрос о целесообразности новой посевной. Бабкен Испирян напомнил о мировой практике, когда аграрии при поддержке государства воздерживаются от сева на определенных площадях. По его расчетам, компенсация производителям отказа от ярового сева обошлась бы бюджету чуть более 10 млрд рублей, но помогла бы фермерам и уберегла рынок от перегрузки. Он пояснил, что срочный выкуп зерна и закладки его на хранение создаст еще большую проблему для следующего года.

Владимир Петриченко добавил, что при оптимистическом сценарии имеющиеся запасы перекроют возможное сокращение сева под урожай 2027 года примерно на 5%. В то же время, в случае пессимистического варианта, когда избыток на рынке превысит оптимистический прогноз почти на 7 млн тонн, отрасль ожидает волна банкротств.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перенаправляет экспорт зерна на Балтику и в Арктику из-за атак на черноморские порты. Российские компании начали массово перепрофилировать терминалы для минеральных удобрений и угля в балтийских и арктических портах для обработки зерновых грузов после того, как атаки украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру серьезно осложнили перевозку через Черное море.