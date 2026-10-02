Споры с инвесткомпаниями можно будет разрешать без суда: что изменится для потребителей

Потребители услуг на рынках капитала смогут разрешать споры с компаниями без обращения в суд – через специально определенные органы. Такой механизм предусматривает правительственный законопроект №16029, который должен внедрить в Украине европейскую модель внесудебной защиты прав потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Если между потребителем и компанией возникнет спор относительно предоставленной услуги, то его можно будет передать на рассмотрение специального органа. Таким образом, обращение в суд не будет единственным способом защиты прав в случаях, когда судебный процесс длительный или сложный.

На рынках капитала и организованных товарных рынках, ответственной за функционирование новой системы, должен стать НКЦБФР. Комиссия сможет назначать органы разрешения споров, вести их перечень и рассматривать жалобы на их работу.

В то же время в НКЦБФР обратили внимание на правовую несогласованность. Законопроект предоставляет регулятору новые функции, однако соответствующие полномочия не закрепляет профильный закон о государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков.

Комиссия предложила устранить этот пробел и прямо определить его полномочия в сфере внесудебного разрешения потребительских споров. Это должен обеспечить не только сам механизм обращения потребителей, но и контроль за работой органов, рассматривающих такие споры.

Отдельно НКЦБФР рассмотрела законопроект №16036 относительно изменений в Налоговый кодекс в рамках приближения украинского законодательства к праву ЕС.

Комиссия поддержала его основные положения, но обратила внимание на разные определения деривативов в налоговом и профильном законодательстве. Регулятор предлагает согласовать терминологию, чтобы избежать различной трактовки норм инструментов рынков капитала.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил систему внесудебного разрешения потребительских споров, которая должна разрешить урегулировать конфликты между потребителями и бизнесом без обращения в суд.