Кабмин одобрил систему внесудебного разрешения потребительских споров

Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов, вводящих систему внесудебного разрешения потребительских споров (ПВС). Этот механизм позволяет быстро урегулировать конфликты между потребителем и бизнесом без обращения в суд. Решение принято в рамках реформы защиты прав потребителей и имплементирует Директиву ЕС 2013/11/ЕС, выполняя обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Предлагаемая система предусматривает альтернативное урегулирование споров через специальные органы ПВС – юридические лица, ассоциации бизнеса и общественные объединения потребителей. Потребитель сможет подать жалобу в орган ПВС, где независимые эксперты рассмотрят спор и предоставят решение или рекомендацию.

Если решение не удовлетворит стороны, они сохраняют право обратиться в суд. На время процедуры останавливается срок исковой давности – соответствующие изменения в Гражданский кодекс также предусмотрены законопроектами.

Предприятия будут обязаны информировать клиентов об органе ПВС и сообщать, куда обращаться в случае возникновения спора. Координацию системы будет осуществлять Госпродпотребслужба как контактный пункт, а другие органы государственной власти обеспечат надзор за деятельностью органов внесудебного разрешения потребительских споров.

Новая система позволит потребителям быстрее и дешевле разрешать споры, в том числе трансграничные. Бизнес получает возможность удовлетворить жалобу или выразить возражение без вмешательства государственных органов и судебного разбирательства, что сэкономит время и средства и поможет сохранить деловую репутацию.

Также ПВС повысит роль объединений потребителей и ассоциаций бизнеса, уменьшит нагрузку на суды и приблизит защиту прав потребителей к лучшим европейским практикам.

Кроме того, ранее Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов.