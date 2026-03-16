Кабмін схвалив систему позасудового вирішення споживчих спорів

Кабінет міністрів України схвалив пакет законопроєктів, що запроваджують систему позасудового вирішення споживчих спорів (ПВС). Цей механізм дозволяє швидко врегулювати конфлікти між споживачем і бізнесом без звернення до суду. Рішення ухвалене в межах реформи захисту прав споживачів та імплементує Директиву ЄС 2013/11/ЄС, виконуючи зобов’язання України за Угодою про асоціацію з ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Запропонована система передбачає альтернативне врегулювання спорів через спеціальні органи ПВС — юридичних осіб, асоціації бізнесу та громадські об’єднання споживачів. Споживач зможе подати скаргу до органу ПВС, де незалежні експерти розглянуть спір і нададуть рішення або рекомендацію.

Якщо рішення не задовольнить сторони, вони зберігають право звернутися до суду. На час процедури зупиняється строк позовної давності — відповідні зміни до Цивільного кодексу також передбачені законопроєктами.

Підприємства будуть зобов’язані інформувати клієнтів про орган ПВС та повідомляти, куди звертатися у разі виникнення спору. Координацію системи здійснюватиме Держпродспоживслужба як контактний пункт, а інші органи державної влади забезпечать нагляд за діяльністю органів позасудового вирішення споживчих спорів.

Нова система дозволить споживачам швидше та дешевше вирішувати суперечки, у тому числі транскордонні. Бізнес отримує можливість задовільнити скаргу або висловити заперечення без втручання державних органів та судового розгляду, що зекономить час і кошти та допоможе зберегти ділову репутацію.

Також ПВС підвищить роль об’єднань споживачів і асоціацій бізнесу, зменшить навантаження на суди та наблизить захист прав споживачів до кращих європейських практик.

