Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів: як зміниться механізм та терміни

Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.

Зазначається, що запропонований механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання.

Порядок передбачає можливість:

· замінити непридатних або небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні;

· виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів.

Терміни заміни чи повернення продуктів з моменту його придбання:

· протягом доби – харчові продукти, що зберігаються за температури +6 °C;

· не пізніше 3 календарних днів – продукти, граничний термін споживання (дата "вжити до") або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів;

· не пізніше 14 днів з моменту придбання продуктів, термін придатності яких перевищує 14 днів.

У випадку дистанційного придбання товарів передбачається, що терміни повернення та заміни починають відлік з моменту фактичного отримання продукції покупцем.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні розширять закупівлі свіжої фермерської продукції для ЗСУ. Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука.