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Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів: як зміниться механізм та терміни
Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.
Зазначається, що запропонований механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання.
Порядок передбачає можливість:
· замінити непридатних або небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні;
· виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів.
Терміни заміни чи повернення продуктів з моменту його придбання:
· протягом доби – харчові продукти, що зберігаються за температури +6 °C;
· не пізніше 3 календарних днів – продукти, граничний термін споживання (дата "вжити до") або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів;
· не пізніше 14 днів з моменту придбання продуктів, термін придатності яких перевищує 14 днів.
У випадку дистанційного придбання товарів передбачається, що терміни повернення та заміни починають відлік з моменту фактичного отримання продукції покупцем.
Нагадаємо, з 2025 року в Україні розширять закупівлі свіжої фермерської продукції для ЗСУ. Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука.