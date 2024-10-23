Міноборони збільшить закупівлі фермерської продукції для ЗСУ

З 2025 року Міністерство оборони України розширює закупівлі свіжої фермерської продукції для Збройних сил України.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука. Таке рішення було прийняте з метою забезпечити військових якіснішою та здоровішою їжею, яка має доступнішу ціну.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, нові вимоги до закупівель свіжої продукції відповідають умовам війни та дозволять покращити раціон армії.

Зміни вже закріплені в оновлених правилах "Періодів поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування".

Оновлені правила будуть використовуватись закупівельною агенцією Міноборони ДОТ з початку 2025 року.

Нагадаємо, в червні Міноборони запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових. Після цього ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.

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