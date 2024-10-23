Минобороны увеличит закупки фермерской продукции для ВСУ

С 2025 года Министерство обороны расширяет закупки свежей фермерской продукции для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это будет включать сезонные овощи и фрукты, в том числе кабачки, томаты, картофель, капусту и яблоки. Такое решение было принято с целью обеспечить военных более качественной и здоровой пищей, которая имеет более доступную цену.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, новые требования к закупкам свежей продукции отвечают условиям войны и позволят улучшить рацион армии.

Изменения уже закреплены в обновленных правилах "Периодов поставки и упаковки продуктов по Каталогу продуктов питания".

Обновленные правила будут использоваться закупочным агентством Минобороны ДОТ с начала 2025 года.

Напомним, в июне Минобороны предотвратило поставки около 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных. После этого ДОТ, который является закупным агентством для военных нужд, ввел механизм, по которому избрана компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда оно возникает.

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