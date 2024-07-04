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Экономика
Дата публикации

340 тонн некачественных продуктов для ВСУ забраковали в июне

340 тонн некачественных продуктов для ВСУ забраковали в июне
Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны в июне предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321 787 тонн.

Как отмечают в Минобороны, непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено обеспечение личного состава пищевыми продуктами общим весом 16 419 тонн.

Почему бракуют продукты

Как сообщают в Минобороны, основные причины недопуска включают:

  • несоответствие требованиям нормативных документов – Государственных стандартов Украины (ГОСТ) и технических условий (ТУ);
  • отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов;
  • нарушение маркировки или ее отсутствие;
  • просроченные пищевые продукты и т.д.

В Минобороны подчеркивают, что согласно законодательству Украины, продукция, имеющая хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.

В ведомстве уверяют, что специалисты Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины проводят постоянные проверки показателей качества и безопасности пищевых продуктов, которые централизованно поставляются для ВСУ.

Колбаса и консервы только высочайшего качества: питание военнослужащих

Министерство обороны утвердило изменения в Каталог питания Вооруженных сил Украины, направленные на повышение качества питания военнослужащих.

В частности, список дополнен разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты частично будут заменены на свежие.

Кроме того, к некоторым категориям продуктов прописаны дополнительные требования:

  • мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только высочайшего качества;
  • рыба – будет поставляться без головы (для рационализации цены на массу продукта);
  • расширили список процентов жирности кисломолочных товаров.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Автор:
Светлана Манько