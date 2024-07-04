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340 тонн некачественных продуктов для ВСУ забраковали в июне
Министерство обороны в июне предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321 787 тонн.
Как отмечают в Минобороны, непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено обеспечение личного состава пищевыми продуктами общим весом 16 419 тонн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Почему бракуют продукты
Как сообщают в Минобороны, основные причины недопуска включают:
- несоответствие требованиям нормативных документов – Государственных стандартов Украины (ГОСТ) и технических условий (ТУ);
- отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов;
- нарушение маркировки или ее отсутствие;
- просроченные пищевые продукты и т.д.
В Минобороны подчеркивают, что согласно законодательству Украины, продукция, имеющая хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.
В ведомстве уверяют, что специалисты Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины проводят постоянные проверки показателей качества и безопасности пищевых продуктов, которые централизованно поставляются для ВСУ.
Колбаса и консервы только высочайшего качества: питание военнослужащих
Министерство обороны утвердило изменения в Каталог питания Вооруженных сил Украины, направленные на повышение качества питания военнослужащих.
В частности, список дополнен разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты частично будут заменены на свежие.
Кроме того, к некоторым категориям продуктов прописаны дополнительные требования:
- мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только высочайшего качества;
- рыба – будет поставляться без головы (для рационализации цены на массу продукта);
- расширили список процентов жирности кисломолочных товаров.
Закупки для ВСУ через ГОТ
Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.
С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.
Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.