Колбаса и консервы только высочайшего качества. В Украине улучшат питание военнослужащих

Министерство обороны утвердило изменения в Каталог питания Вооруженных сил Украины, направленных на повышение качества питания военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что предложения были совместно наработаны Минобороны и "Государственным оператором тыла" (ГОТ), который уже объявил закупки продуктов для ВСУ на второе полугодие по обновленному перечню.

Что изменится в питании военных

Как отмечают в Минобороны, инновации будут способствовать улучшению качества питания военнослужащих. В частности, список дополнен разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты частично будут изменены на свежие.

Некоторые категории продуктов содержат дополнительные требования:

мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только высочайшего качества;

рыба – будет поставляться без головы (для рационализации цены на массу продукта);

расширили список процентов жирности кисломолочных товаров.

В то же время, из каталога убрали некоторые продукты (например, крупа саго, осетр или спаржа), которые заказывались крайне редко и сужали возможности заказа других ходовых позиций.

"Наши военные – ключевой фактор обороны страны. Сбалансированное питание гарантирует их боевую готовность и способность выполнять задачи в любых условиях. Изменения в каталоге еще раз доказывают нашу цель обеспечить качественными продуктами ВСУ", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Большой ритейл впервые зашел на рынок поставок продовольствия для ВСУ

Компания Ukrainian transparent company, принадлежащая совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику, будет доставлять продукты питания военнослужащим в Запорожской области.

"Мы поставляем солдатам продукцию напрямую от отечественных производителей без наценок, а все административные расходы финансируем самостоятельно, не прибавляя их в стоимость", – отметил совладелец UT company Руслан Шостак.

Сумму закупок продуктов питания у UT Company и ГОТ не раскрывают в целях безопасности.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.