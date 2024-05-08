Государственный оператор тыла сэкономил 2,2 млрд грн: куда направят средства

Сэкономленные на государственных закупках 2,2 млрд грн ГП "Государственный оператор тыла" направит на закупку дополнительного объема бронежилетов, шлемов и тактических наушников для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Там отметили, что благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества ГОТ сэкономил 2,2 млрд. грн.

Эти средства планируется направить на закупку средств индивидуальной защиты для военных.

Как сообщают в ГОТ, уже началась закупка дополнительного объема бронежилеты для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, планируется приобретение:

шлемов;

тактические наушники.

"Смысл закупок по более низким ценам заключается не в том, чтобы просто констатировать: "ГОТ сэкономил миллион или миллиард гривен". Для нас важно правильное использование всех сэкономленных средств. Они должны работать на ВСУ. Каждая гривна, каждый миллион и миллиард. Именно поэтому в сотрудничества с Министерством определяем неотложные потребности военных и направляем сэкономленные бюджетные средства на них", — отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками ГОТ.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Сообщалось, что ГОТ объявил первые тендеры на закупку зимней одежды для Вооруженных сил Украины. Аукционы уже размещены на Prozorro.

Государственный оператор тыла начал заключать долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины. Теперь такие контракты будут действовать в течение полугода, а не ограничиваются трехмесячным сроком, как раньше.