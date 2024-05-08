Державний оператор тилу заощадив 2,2 млрд грн: куди спрямують кошти

Зекономлені на державних закупівлях 2,2 млрд грн ДП" Державний оператор тилу" спрямує на закупівлю додаткового обсягу бронежилетів, шоломів та тактичних навушників для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Там зауважили, що завдяки конкуренції на закупівлях речового майна ДОТ зекономив 2,2 млрд грн.

Ці кошти планують спрямувати на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових.

Як повідомляють у ДОТ, вже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів для Збройних сил України.

Крім того, планується придбання:

шоломів;

тактичних навушників.

"Сенс закупівель за нижчими цінами полягає не в тому, щоб просто констатувати: “ДОТ заощадив мільйон чи мільярд гривень”. Для нас важливе правильне використання всіх зекономлених коштів. Вони мають працювати на ЗСУ. Кожна гривня, кожен мільйон і мільярд. Саме тому у співпраці з Міністерством визначаємо нагальні потреби військових і спрямовуємо заощаджені бюджетні кошти на них", — зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Повідомлялося, що ДОТ оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщено на Prozorro.

Наразі Державний оператор тилу розпочав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних сил України. Тепер такі контракти діятимуть протягом півроку, а не обмежуються тримісячним терміном, як раніше.