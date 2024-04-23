ДОТ розірвав угоду з одним із постачальників харчів для ЗСУ: хто буде замість нього

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" розірвав контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" через невиконання зобов'язань за угодою.

Про це повідомили у пресслужбі ДОТ.

Через невиконання зобов'язань постачальником ТОВ "Твій хліб", обсяги його контракту були перерозподілені між іншими компаніями. Так, для тилових областей, а саме – Тернопільської, Чернігівської та Хмельницької областей замовлення виконуватиме ТОВ “Міт пром”.

Згідно з повідомленням, постачання продовольства в регіонах тепер відбувається наступним чином: ТОВ "Фудгранд" обслуговує Полтавську та Сумську області; ТОВ "Юг Прод Торг" відповідає за Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську, Черкаську, Запорізьку області; ТОВ "Контракт Продрезерв 5" забезпечує Донецьку, Дніпропетровську, Київську області та місто Київ. Вінницьку та Харківську області обслуговує "Охтирка м'ясопродукт", а Львівська область отримує продукти від ТОВ “Аделін”.

У ДОТ наголосили, що наразі 15 військових частин мають особливий пріоритет у харчовому забезпеченні. Склади готові до відвантаження продовольства, забезпечуючи стабільність постачання.

Нагадаємо, 15 березня ДОТ уклав договір з ТОВ "Твій хліб", а перші поставки продуктів харчування мали відбутися вже з 1 квітня.

"Твій Хліб" мав постачати продукти у 5 із 13 секторів:

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн;

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект - 111,24 грн;

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект - 104,94 грн;

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект - 104,94 грн.

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн.

Нагадаємо, що Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)" через проблему з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні, яка тягнеться багато років.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. Попри це, великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери "Державного оператора тилу", оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.