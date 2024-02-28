В Міноборони розповіли, чому ритейл відмовляється від участі у закупівлях продуктів для ЗСУ

Великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери Державного оператора тилу, оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.

Про це повідомив гендиректор ДП “Державний оператор тилу” Арсен Жумаділов в коментарі виданню LIGA.net.

За його словами, великі торговельні мереж не розуміють модель, яка використовується для продовольчого забезпечення армії, а саме – закупівля комплектів за каталогом.

"У них є питання до комплектів каталогу, що стосуються кількості, асортименту. Мережі кажуть, що не всі позиції імпортують і контрактують для потреб споживачів, які приходять до них у магазини", - зазначив Жумаділов.

Він підкреслив, що Міністерство оборони збирається переглянути каталог і прибрати з нього позиції, які ніколи не замовлялися.

Як повідомив Жумаділов, таких позицій буде кілька десятків, переважно це нестандартні й екзотичні товарні одиниці. Але Міноборони не планує надавати будь-які преференції торговельним мережам.

"Чи вийде ритейл, чи не вийде ритейл – це рішення ритейлу", – підсумував Жумаділов.

Зауважимо, нещодавно Міністерство оборони України та "Державний оператор тилу" презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо, із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.