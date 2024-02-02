Супермаркети запрошують брати участь у тендерах на постачання продуктів для ЗСУ

Міністерство оборони України та "Державний оператор тилу" презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024 року.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що головна задача запропонованої моделі — залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування військових.

"Постачання від мереж — один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів", - зауважили в Міноборони.

Там нагадали, що відтепер тиловими закупівлями займається "Державний оператор тилу" – новостворена агенція, яка працює за найкращими міжнародними практиками дотримання принципів доброчесності.

"Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії", – зазначив Дмитро Кліменков.

Він додав, що для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до поставок харчування для ЗСУ і відомство відкрито до співпраці з рітейлерами як локального, так і національного рівня.

"ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", – наголосив генеральний директор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов.

Зауважимо, із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Яйця по 17: як скандал змінив закупівлі харчів?

Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Законодавством було передбачено, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в Prozorro протягом робочих 10 днів із дня підписання контракту.