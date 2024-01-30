Міноборони вдалося зекономити понад 3 мільярда на закупівлі пального для ЗСУ

Під час закупівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ "Державному оператору тилу" вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень.

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Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Вже є перші сім укладених контрактів щодо ПММ на загальну суму 6,5 мільярда гривень. Завдяки ефективній закупівельній стратегії ДОТ отримав економію порівняно з орієнтовною вартістю – 3,3 мільярда гривень", - йдеться в повідомлення.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков назвав це конкретиними досягненнями і розповів, що наразі Міністерство зосереджене на підготовці до запровадження нової системи закупівлі харчування для армії.

Генеральний директор "ДОТ" Арсен Жумаділов додав, що заощаджені кошти є підтвердженням успішної закупівельної стратегії, що дає можливість більше вкладати у задоволення потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, в листопаді Міноборони прийняло рішення почати маркування пального, яке призначено для Збройних Сил. У дизельне пальне буде додано барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.

Таке маркування дасть можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке призначено виключно для потреб ЗСУ.

Також маркування має на меті зменшити ризик незаконного продажу пального та уникнути можливих зловживань на рівні складів чи інших місць.