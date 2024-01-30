Минобороны удалось сэкономить более 3 миллиардов на закупке горючего для ВСУ

При закупке горюче-смазочных материалов для ВСУ "Государственному оператору тыла" удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Уже есть первые семь заключенных контрактов по ГСМ на общую сумму 6,5 миллиарда гривен. Благодаря эффективной закупочной стратегии ГОТ получил экономию по сравнению с ориентировочной стоимостью – 3,3 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков назвал это конкретными достижениями и рассказал, что Министерство сосредоточено на подготовке к внедрению новой системы закупки питания для армии.

Генеральный директор "ГОТ" Арсен Жумадилов добавил, что сэкономленные средства являются подтверждением успешной закупочной стратегии, что позволяет больше вкладывать в удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ноябре Минобороны приняло решение начать маркировку горючего, предназначенную для Вооруженных Сил. В дизельное топливо будет добавлен краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.

Такая маркировка позволит идентифицировать и отслеживать топливо, предназначенное исключительно для нужд ВСУ.

Также маркировка имеет целью уменьшить риск незаконной продажи горючего и избежать возможных злоупотреблений на уровне складов или других мест.