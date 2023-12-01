Военному, продавшему дизельное горючее своего подразделения, сообщено о подозрении

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины) военному, продавшему более 20 тонн стратегического дизельного горючего, предназначенного для нужд своего военного подразделения в Одесской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, командиру взвода противовоздушной обороны доверили получение и выдачу горючего для подразделения. Однако он использовал свое положение для личной выгоды и продал 20 из 30 тонн выделенного дизтоплива.

В результате таких действий государству ущерб на сумму свыше 1,4 млн гривен.

После возбуждения уголовного производства военнослужащий возместил всю сумму в полном объеме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Отметим, Министерство обороны Украины приняло решение начать маркировку топлива, предназначенную для Вооруженных Сил. В дизельное топливо будет добавлен краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.

В оборонном ведомстве отмечают, что такая маркировка позволит идентифицировать и отслеживать горючее, предназначенное исключительно для нужд ВСУ.

Это также имеет целью уменьшить риск незаконной продажи горючего и избежать возможных злоупотреблений на уровне складов или других мест.