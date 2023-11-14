ВСУ хотят полностью снабжать товарами украинского производства

Министерство обороны работает над тем, чтобы на 100% обеспечивать вооруженные силы бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой украинского производства. В то же время главным критерием остается качество и конкурентная цена.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что ведомство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, поставляющими товары для армии.

В частности, на встрече обсудили, как сделать сотрудничество бизнеса с государством, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ МОУ.

Предприниматели говорят, что готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами.

Как отмечают в Минобороны, в 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься вновь предприятие «Агентство закупок в сфере обороны».

В настоящее время «Агентство закупок в сфере обороны» готовится к первым закупкам по направлению питания.

Скандальные закупки Минобороны

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) идентифицировало ряд рисков, способствующих коррупционным правонарушениям при закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения. Поэтому для Министерства обороны были разработаны рекомендации, направленные на устранение этих рисков.

В январе Минобороны попало в скандал из-за материала журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчета о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Недавно Министерство обороны Украины приняло решение начать маркировать горючее, предназначенное для Вооруженных Сил. В дизельное горючее будет добавлен краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.