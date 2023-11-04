Иностранный поставщик бронежилетов и шлемов должен вернуть Минобороны 400 млн грн

Министерство обороны Украины по решению арбитража выиграло почти 400 миллионов гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что согласно решению международного арбитражного суда иностранный поставщик должен вернуть ведомству деньги за некачественный товар.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 миллионов евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор внешнеэкономический, то суммы обязательств - в евро. В гривнах эта сумма составляет почти 400 миллионов).

В начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

"В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако последующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания – Минобороны не принимало их", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за поставляемый товар без подтверждения о баллистических испытаниях и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил.

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) идентифицировало ряд рисков, способствующих коррупционным правонарушениям при закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения. Поэтому для Министерства обороны были разработаны рекомендации, направленные на устранение этих рисков.