Минобороны предлагает подтвердить право предприятий ВПК на прибыль в составе цены

Министерство обороны Украины подготовило проект постановления правительства, подтверждающее право украинских производителей на прибыль в составе цены на продукцию военного назначения. Речь пойдет о всем периоде действия военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время идет решение проблемы правовой неопределенности, возникшей почти полгода назад после завершения ревизии Госаудитслужбы.

"Украинские компании, которые вооружают и одевают армию и при этом платят налоги, предоставляют рабочие места, имеют право на прибыль. Прибыль для предприятий ВПК – это то, что позволяет им инвестировать в изобретения и экспериментальные разработки. Это инвестиция в усиление ВСУ, а следовательно – в приближение победы", – говорится в сообщении.

Проект постановления разработан совместно с представителями военно-помыслового комплекса, среди которых – ассоциации, объединяющие производителей военной продукции и тыловых поставщиков. В ближайшие дни документ будет передан на рассмотрение Кабинета министров.

Прибыль для ВПК: жалобы на Госаудитслужбу

Ранее ряд предприятий оборонной сферы пожаловались на проверки со стороны Госаудитслужбы.

В частности, государственное конструкторское бюро "Луч" 9 октября сообщило, что ГАСУ проводит уже третью ревизию за время военного положения. Они связаны, в частности, с включением прибыли в состав цены на закупаемую государством продукцию.

В бюро утверждали, что разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен правительственным постановлением, принятым в марте 2021 года. В то время как Госаудитслужба ссылалась на постановление, касающееся осуществления оплаты товаров и услуг для сектора обороны в условиях военного положения, принятое в марте 2022-го. Второй документ разрешил исполнителям подписывать договоры с Министерством обороны по упрощенным механизмам и не предусматривал прибыли поставщиков.

В связи с этим "Луч" попросил Кабинет министров и Верховную Раду ввести мораторий на проведение проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения.

Позже на проблемы в результате ревизии Госаудитслужбы сообщил Олег Аверьянов – генеральный директор промышленной группы "Пожмашины", являющейся производителем машин для разминирования.

Он отмечал, что ГАСУ составила акт о том, что прибыль предприятия является убытком для государства. После этого Государственное бюро расследований обратилось в суд с просьбой о разрешении на обыск на предприятии "в целях выявления следов совершения уголовного правонарушения". Суд предоставил правоохранителям такое разрешение.

Наконец, Государственная аудиторская служба Украины заявила, что поддерживает возвращение прибыли в состав цены и направила соответствующие предложения в Минобороны.