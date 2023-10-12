Производитель машин для разминирования пожаловался на то, что правоохранители "кошмарят" оборонпром

Производитель оборонной продукции заявляет о проблемах, которые ему создали результаты ревизии Госаудитслужбы и акт о том, что прибыль предприятия, заложенная в цену продукции, якобы является убытком для государства.

Об этом заявил генеральный директор промышленной группы "Пожмашины", которая является производителем машин для разминирования, Олег Аверьянов, пишет "Экономическая правда".

Он обнародовал постановление Лычаковского районного суда Львова по делу 463/7745/23 о предоставлении разрешения на проведение обыска.

Согласно документу, ГБР просит разрешения на обыск "в целях выявления следов совершения уголовного правонарушения".

По словам руководителя "Пожмашины", уголовное дело построено на акте ГАСУ о том, что прибыль предприятия является убытком для государства.

"Это прецедент, согласно которому украинский производящий бизнес и поставляющий продукцию на нужды обороны, не имел права получать прибыль. А если он в прошлый период его получил, то он должен понести наказание в виде лишения свободы", - подчеркнул Аверьянов.

В документе, кроме "Пожмашины", фигурирует также ряд компаний, которые осуществляли поставки продукции оборонного назначения в условиях военного положения.

"Уже почти пол года, как идет огромная шумиха по этой искусственно созданной по ничего проблеме, в решении задействованы все ветви власти от президента и ВР до Кабмина, а вопрос до сих пор не решен. Что нам делать? Закрывать заводы?", - подчеркнул Аверьянов.

Ранее детективы Национального бюро провели обыски в частных компаниях, касающихся поставки продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства по возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения.

В ведомстве тогда не раскрывали название предприятия, но, как сообщил руководитель производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer Александр Яременко, НАБУ провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников компании.

Он утверждает, что во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов.

Яременко подчеркнул, что определение суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи, а суд выносил решение, не проверив информацию.

Тогда глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что очень обеспокоен ситуацией с обысками НАБУ у известных производителей тепловизионной техники Archer, которую все знают еще с 2014 года.

"Таких компаний в стране очень мало и они делают крайне важную работу - мы должны их защищать в любых обстоятельствах. Инициирую закрытое заслушивание этого вопроса на комитете", - отметил он.