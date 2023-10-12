Виробник машин для розмінування поскаржився на те, що правоохоронці “кошмарять” оборонпром

Виробник оборонної продукції заявляє про проблеми, які йому створили результати ревізії Держаудитслужби та складений акт про те, що прибуток підприємства, закладений у ціну продукції, нібито є збитком для держави.

Про це заявив генеральний директор промислової групи "Пожмашини", яка є виробником машин для розмінування, Олег Аверьянов, пише "Економічна правда".

Він оприлюднив ухвалу Личаківського районного суду м.Львова у справі 463/7745/23 про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно неї ДБР просить дозволу на обшук "з метою виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення".

За словами керівника "Пожмашини", кримінальна справа побудована на акті ДАСУ про те, що прибуток підприємства є збитком для держави.

"Це прецедент, згідно з яким український бізнес, який виробляє, та постачає продукцію на потреби оборони, не мав права отримувати прибуток. А якщо він у минулий період його отримав, то він повинен понести покарання у вигляді позбавлення волі", - підкреслив Аверьянов.

У документі, окрім "Пожмашини", фігурує також ще низка компаній, які здійснювали поставки продукції оборонного призначення в умовах воєнного стану.

"Вже майже пів року, як йде величезний галас по цій штучно створеній з нічого проблемі, у вирішенні задіяні всі гілки влади від президента та ВР до Кабміну, а питання досі не вирішено. Що нам робити? Закривати заводи?", - наголосив Аверьянов.

Раніше детективи Національного бюро провели обшуки в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

У відомстві тоді не розкривали назву підприємства, але як повідомив керівник виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer Олександр Яременко, НАБУ провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників компанії.

Він стверджує, що під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів.

Яременко підкреслив, що ухвала суду, з якою якою прийшли слідчі, містить 90% брехні, а суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

Тоді голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія заявив, що дуже занепокоєний ситуацією з обшуками НАБУ у відомих виробників тепловізійної техніки Archer, яку всі знають ще з 2014 року.

"Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу - ми маємо їх захищати за будь-яких обставин. Ініціюю закрите заслуховування цього питання на комітеті", - зазначив він.