Міноборони пропонує підтвердити право підприємств ВПК на прибуток у складі ціни

Міністерство оборони України підготувало проєкт постанови уряду, яким буде підтверджено право українських виробників на прибуток у складі ціни на продукцію військового призначення. Йтиметься про весь період дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначили, що наразі триває вирішення проблеми правової невизначеності, яка виникла майже пів року тому після завершення ревізії Держаудитслужби.

"Українські компанії, що озброюють та одягають армію і при цьому сплачують податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК – це те, що дозволяє їм інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція у підсилення ЗСУ, а відтак – у наближення перемоги", – йдеться в повідомленні.

Проєкт постанови розроблено спільно з представниками військово-помислового комплексу, серед яких – асоціації, які об’єднують виробників військової продукції та тилових постачальників. Найближчими днями документ передадуть на розгляд Кабінету міністрів.

Прибуток для ВПК: скарги на Держаудитслужбу

Раніше низка підприємств оборонної сфери поскаржилися на перевірки з боку Держаудитслужби.

Зокрема, державне конструкторське бюро "Луч" 9 жовтня повідомило, що ДАСУ проводить уже третю ревізію за час воєнного стану. Вони повʼязані, зокрема, з включенням прибутку до складу ціни на продукцію, яку закуповує держава.

В бюро стверджували, що дозволений розмір прибутку прямо передбачений урядовою постановою, прийнятою в березні 2021 року. Тоді як Держаудитслужба посилалася на постанову, яка стосувалася здійснення оплати товарів і послуг для забезпечення потреб сектору оборони в умовах воєнного стану, ухвалену в березні 2022-го. Другий документ дозволив виконавцям підписувати договори з Міністерством оборони за спрощеними механізмами й не передбачав прибутку постачальників.

У звʼязку з цим "Луч" попросив Кабінет міністрів та Верховну Раду ввести мораторій на проведення перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану.

Пізніше на проблеми в результаті ревізії Держаудитслужби повідомив Олег Аверьянов – генеральний директор промислової групи "Пожмашини", яка є виробником машин для розмінування.

Він зазначав, що ДАСУ склала акт про те, що прибуток підприємства є збитком для держави. Після цього Державне бюро розслідувань звернулося до суду з проханням про дозвіл на обшук на підприємстві "з метою виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення". Суд надав правоохоронцям такий дозвіл.

Врешті Державна аудиторська служба України заявила, що підтримує повернення прибутку у склад ціни й надіслала відповідні пропозиції до Міноборони.