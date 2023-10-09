Держаудитслужба знову перевіряє конструкторське бюро "Луч": підприємство просить про мораторій на ревізії

29 вересня Державна аудиторська служба розпочала ревізію окремих питань діяльності державного конструкторського бюро "Луч". Це вже третя перевірка підприємства з боку ДАСУ за час воєнного стану, повідомила 9 жовтня пресслужба бюро.

У "Лучі" нагадали, що Держаудитслужба звернулася до Міноборони із вимогою про стягнення прибутку, отриманого конструкторським бюро. 19 вересня держпідприємство попросила урядовців врегулювати висновки ДАСУ відповідно до законодавства.

Через 10 днів після цього Державна аудиторська служба розпочала ревізію окремих питань діяльності "Луча", в тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на продукцію.

У бюро стверджують, що за власні обігові кошти розробляють нові системи озброєння, ліквідовують наслідки ракетних ударів, відновлюють і замінюють пошкоджене обладнання та продукцію, здійснюють релокацію виробництва та нарощують виробничі потужності. Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманих зокрема, від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений урядовою постановою №363.

"Вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу. Вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає людські ресурси від розробки та виробництва озброєння", – зазначили в КБ.

Там вважають, що дії Держаудитслужби щодо вилучення ресурсів у підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) суперечать державній політиці та призведуть до критичних наслідків.

"Луч" просить Кабінет міністрів та Верховну Раду ввести мораторій на проведення перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану.

Держаудитслужба проти "Луча": позиція ДАСУ

У Держаудитслужбі заявляли, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони не вимагали повернення коштів до бюджету від жодного постачальника.

"Ми після проведення ревізії лише звернулися з вимогою до Міноборони увідповіднити контракти до вимог 335-ї постанови", – сказав заступник голови служби Станіслав Патюк.

За його словами, постанова №335 не передбачала прибутку постачальників. Документ дозволив виконавцям підписувати договори з Міністерством оборони за спрощеними механізмами – без ускладнених процедур закупівлі. Виконавці отримували від держави до 100% передплати вартості кожного такого контракту.

Для нових контрактів це питання не є актуальним, оскільки ситуацію врегулювали у липні 2023 року новою постановою.