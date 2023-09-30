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Україна створює Альянс оборонних індустрій та Оборонний фонд
Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.
Відповідна заява пролунала під час виступу очільника держави на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій.
Альянс оборонних індустрій: що це
За словами президента, до Альянс оборонних індустрій працюватиме для реального захисту міжнародного права. Ідеться не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі.
До Альянсу зможуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", – сказав президент.
Крім того, зазначив, що наразі розробляється спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоб кожна компанія, яка працює заради оборони в Україні, з Україною або хоче прийти в неї, мала всі можливості реалізувати свій потенціал.
Оборонний фонд: звідки будуть гроші
Також Зеленський анонсував створення спеціального Оборонного фонду. Він забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для:
- розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці;
- створення нових воєнних об’єктів і програм, які потрібні для оборони та для турботи про українських військових.
"Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій", – висловився президент.
Він додав, що фонд наповнюватиметься з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.