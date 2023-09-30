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Украина создает Альянс оборонных индустрий и Оборонный фонд
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и основании специального Оборонного фонда.
Соответствующее заявление прозвучало во время выступления главы государства на первом Международном форуме оборонных индустрий.
Альянс оборонных индустрий: что это
По словам президента, в Альянс оборонных индустрий будет работать для реальной защиты международного права. Речь идет не только об Украине, но и о безопасности от агрессии любой нации в мире.
К Альянсу могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса, и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессий в этих рискованных условиях современности. Сегодня, на старте, эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", – сказал президент.
Кроме того, он отметил, что сейчас разрабатывается специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, чтобы каждая компания, работающая ради обороны в Украине, с Украиной или желающая прийти в нее, имела все возможности реализовать свой потенциал.
Оборонный фонд: откуда будут деньги
Также Зеленский анонсировал создание специального Оборонного фонда. Он обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для:
- развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества;
- создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы об украинских военных.
"Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частным инвестициям", – высказался президент.
Он добавил, что фонд будет наполняться с дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов.