Украина создает Альянс оборонных индустрий и Оборонный фонд

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и основании специального Оборонного фонда.

Соответствующее заявление прозвучало во время выступления главы государства на первом Международном форуме оборонных индустрий.

Альянс оборонных индустрий: что это

По словам президента, в Альянс оборонных индустрий будет работать для реальной защиты международного права. Речь идет не только об Украине, но и о безопасности от агрессии любой нации в мире.

К Альянсу могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.

"Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса, и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессий в этих рискованных условиях современности. Сегодня, на старте, эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", – сказал президент.

Кроме того, он отметил, что сейчас разрабатывается специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, чтобы каждая компания, работающая ради обороны в Украине, с Украиной или желающая прийти в нее, имела все возможности реализовать свой потенциал.

Оборонный фонд: откуда будут деньги

Также Зеленский анонсировал создание специального Оборонного фонда. Он обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для:

развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества;

создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы об украинских военных.

"Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частным инвестициям", – высказался президент.

Он добавил, что фонд будет наполняться с дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов.