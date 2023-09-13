Зеленский очертил приоритеты госбюджета-2024: Финансирование обороны - не менее 1,6 триллиона

Президент Владимир Зеленский 13 сентября провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко, наметив основные параметры государственного бюджета на 2024 год. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

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"Главное – защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет как минимум на уровне этого года, то есть 1,6 триллиона гривен. По меньшей мере!" – отметил он.

По словам Зеленского, в следующем году также должны быть добавлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, а именно на производство оружия в Украине, а также на покупку необходимых дронов за рубежом и производство БПЛА в самой Украине.

"Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно - на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать. Отдельный бюджетный приоритет - это поддержка наших ветеранов. Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере 469 миллиардов гривен", - сказал президент.

Также он сообщил, что будут увеличены на 24 миллиарда гривен по сравнению с текущим годом расходы на систему здравоохранения. Также будет увеличено финансирование системы образования, прежде всего что касается поддержки учителей и преподавателей.

"Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрію" – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В следующем году "Мрія" должна заработать на полную и стать доступной украинцам в каждом уголке мира!" – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, в марте запланировано провести очередную "существенную" индексацию пенсий. Будет предусмотрено в бюджете и финансирование стимулирования экономики – производств, рабочих мест, инвестиций для скорейшего восстановления страны.

"Правительственные чиновники представят детали такого стимулирования. Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжения грантовых программ, ипотечных программ, развития украинских индустриальных парков", - добавил президент.

Глава государства также сообщил, что поручил Шмыгалю "подготовить основу" для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине. Впрочем, конкретных параметров Зеленский не назвал. Ранее же Минфин сообщал, что ее поднимут с 6700 до 7100 гривен с начала года.