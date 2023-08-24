Бюджет-2024. Правительство еще ищет деньги, чтобы обеспечить потребности государства на следующий год, — Марченко

В 2024 году расходы госбюджета Украины на безопасность и обороны будут равны или превышать нынешние. В то же время правительство все еще ищет финансирование.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

В 2023 году самая большая статья бюджета – это сектор обороны, на который отведено 1,6 трлн грн, что превышает сумму собранных налогов.

"Поэтому мы постоянно в достаточно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы. (Мы переходим - Delo.ua) в стадию "войны на выживание": выживет тот, кто выдержит этот марафон", - сказал он.

Военные сейчас, как отмечает Марченко, просят в пять раз больше, но Украина не может увеличивать налоги до необходимого уровня.

"Можем позволить бюджет сектора безопасности и обороны такой, какой есть, удерживаем этот сектор очень большими усилиями", – подчеркнул министр финансов.

Он подчеркнул, что Минфин уже ведет переговоры с партнерами по формированию новых пакетов финансовой помощи на 2024 год.

Известно, что в июле 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляла 231,8 млрд гривен. Из них на денежное содержание военнослужащих направили 76,9 млрд грн.