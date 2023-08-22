Кабмин обеспечил фиксацию тарифов на тепло для населения до конца отопительного сезона-2023/2024

Кабинет министров продлил до 15 апреля 2024 года действие возложения специальных обязанностей на рынке природного газа для обеспечения неизменности тарифов на тепло для населения.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на этот срок продлено действие постановления №812 от 17 июля 2022 года и утвержденного им положения о ВСО. Также внесены изменения в постановление правительства №869 от 1 июня 2011 об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги.

"Урегулирован вопрос об изменении цены на природный газ производителями тепловой энергии для "объема II" и определение формулы для ее ежемесячного расчета. Определены стимулы для экономии природного газа производителями тепловой энергии", - добавил он.

Таким образом, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, "Нафтогаз Украины" будет и далее продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 гривны за кубический метр.

"Это решение - часть комплексных мер по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов", - прокомментировал глава правительства.

Напомним, что в конце августа истекал срок продления действия указанных спецобязанностей для участников рынка газа, установленный Кабмином 28 апреля. При этом после этого решения газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" решила зафиксировать действовавший и до этого тариф 7,96 гривны за кубометр газа сразу на год вперед в соответствующем годовом тарифном плане (май 2023 - апрель 2024 года).