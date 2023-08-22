Кабмін забезпечив фіксацію тарифів на тепло для населення до кінця опалювального сезону-2023/2024

Кабінет міністрів продовжив до 15 квітня 2024 року включно дію покладення спеціальних обовʼязків на ринку природного газу із забезпечення незмінності тарифів на тепло для населення.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, на цей термін продовжено дію постанови №812 від 17 липня 2022 року та затвердженого нею положення про ПСО. Також внесено зміни до постанови уряду №869 від 1 червня 2011 року про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги.

"Врегульовано питання щодо зміни ціни на природний газ виробниками теплової енергії для "обсягу ІІ" та визначення формули для її щомісячного розрахунку. Визначено стимули для економії природного газу виробниками теплової енергії тощо", - додав він.

Таким чином, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "Нафтогаз України" буде й надалі продавти газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 гривні за кубічний метр.

"Це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - прокоментував очільник уряду.

В свою чергу, як уточнили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, для населення ціна становитиме 7,42 гривні за кубометр, а для бюджетних організацій - 16,39 гривні за тисячу кубометрів.

Для всіх інших споживачів ціна газу буде розраховуватися за спеціальною формулою, яка залежатиме від ситуації на ринку. При цьому базова ціна знизиться більше ніж удвічі — з 38 325 до 16 390 гривень за тисячу кубометрів.

Уряд також ухвалив рішення призупинити договірне списання коштів з рахунків підприємств теплокомуненерго за несвоєчасну оплату за газ. Тепер у них буде залишатись 35% коштів, отриманих від споживачів тепла за надані послуги. Це дасть можливість підприємствам ТКЕ скеровувати гроші на свої першочергові потреби. Ухвалена норма буде діяти з 1 вересня до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що наприкінці серпня завершувався термін продовження дії зазначених спецобов'язків для учасників ринку газу, встановлений Кабміном 28 квітня. При цьому після цього рішення газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вирішила зафіксувати тариф 7,96 гривні за кубометр газу, що діяв і до цього, відразу на рік вперед у відповідному річному тарифному плані (травень 2023 - квітень 2024 року).