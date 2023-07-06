Шмигаль радить місцевим громадам не піднімати тарифи: у вас достатньо грошей

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що у місцевих громад є достатньо грошей, аби втримувати тарифи - зокрема на воду. На цьому він наголосив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Місцеві бюджети мають можливості підтримати фінансово комунальні підприємства, які постачають питну воду, і не підвищувати тарифи для людей. На сьогодні залишки на рахунках місцевих бюджетів складають понад 150 млрд грн. Це дає змогу громадам підтримати водоканали й не покладати додатковий тягар платіжок на громадян”, - заявив прем’єр.

Також він висловив свої міркування щодо цін на пальне.

“Зниження податків у березні минулого року дозволило запобігти здорожчанню пального у важкі часи. Зараз повернення податків на довоєнний рівень - це одне з наших зобов’язань перед МВФ, а також важлива частина підтримки наших Збройних сил. Адже кожна сплачена в бюджет гривня сьогодні йде на потреби Сил безпеки й оборони”

В той самий час нещодавно саме Дениса Шмигаля звинуватили, що це він ініціював підвищення тарифів на електроенергію та водопостачання.

Раніше Асоціація міст України неодноразово зверталася до уряду і персонально прем’єра Шмигаля з приводу тарифів. Так, АМУ у березні 2023 року просила Кабмін компенсувати з держбюджету підприємствам тепло- та водопостачання різницю у тарифах на загальну суму 36 млрд грн.

А напередодні попереднього опалювального сезону в жовтні 2022 року АМУ зверталася безпосередньо до Дениса Шмигаля з проханням не допустити прийняття підготованого урядом розпорядження щодо суттєвого здорожчання газу для підприємств та відповідного зростання тарифів на опалення, адже воно суперечить нормам чинного закону.